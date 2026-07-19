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Высота стала смертельной: на Эльбрусе погиб 11-летний турист

Высота стала смертельной: на Эльбрусе погиб 11-летний турист

11-летний мальчик погиб во время восхождения на Эльбрус. Трагедия произошла на высоте около 4,2 тысячи метров, где ребенок поднимался в горы вместе с отцом.

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