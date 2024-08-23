Луна в гармонии с Марсом: как лучше провести 23 августа

Анна Ахметзянова

Луна с Марсом дружит)).А как подружиться с газовой компанией,которая выставляет счета и в графе "проживает колличество человек"-ставит"0"?! -И от "0",каждый месяц получает деньги ,за газ)). (Квитанцию о кол-во проживающих отдавали ..и не раз))