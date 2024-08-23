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Луна в гармонии с Марсом: как лучше провести 23 августа

Луна в гармонии с Марсом: как лучше провести 23 августа

Последний день рабочей недели будет очень продуктивным — стоит найти грамотный баланс между работой и отдыхом, чтобы не погрязнуть в делах и заботах.

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Комментарии
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Анна Ахметзянова
Луна с Марсом дружит)).А как подружиться с газовой компанией,которая выставляет счета и в графе &quot;проживает колличество человек&quot;-ставит&quot;0&quot;?! -И от &quot;0&quot;,каждый месяц получает деньги ,за газ)). (Квитанцию о кол-во проживающих отдавали ..и не раз))
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17 час.

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