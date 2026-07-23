Татьяна Ким рассказала, кто в первую очередь получит выплаты за уничтоженные товары

Компания разработала симулятор продаж, по которому продавцы будут получать деньги Компания Wildberries 23 июля начнет перечислять выплаты продавцам за уничтоженные на складах товары в результате атаки украинских дронов.
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