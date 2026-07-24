Эшторил (ATP). 1/4 финала. Рублев встретится с Ван Ашем, Дардери – с Фариа, Блокс – с Бурручагой

Андрей Рублев сыграет с Люкой Ван Ашем в четвертьфинале в Эшториле. Сетка турнира здесь . Millennium Estoril Open Эшторил, Португалия 20 – 26 июля 2026 ATP 250 Призовой фонд – 612 620 евро Открытые корты, грунт Четвертьфинал.
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