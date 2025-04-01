Политика как он...
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Политика как она есть

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Германия постаралась уладить дипломатический скандал с Азербайджаном

Германия постаралась уладить дипломатический скандал с Азербайджаном

Администрация президента ФРГ, как информирует госагентство Азербайджана АзерТадж, извинилась перед азербайджанской стороной в связи с публикацией президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера о Карабахе в социальной сети.

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