Германия постаралась уладить дипломатический скандал с Азербайджаном

Администрация президента ФРГ, как информирует госагентство Азербайджана АзерТадж, извинилась перед азербайджанской стороной в связи с публикацией президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера о Карабахе в социальной сети.
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