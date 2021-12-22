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Турция и Большая игра в Африке

Турция и Большая игра в Африке

Турецкая Республика превратилась в одного из основных ньюсмейкеров мировой геополитики Одной из причин обострившегося в последнее время экономического кризиса в Турции стало значительное превышение импорта над экспортом во внешнеторговом обороте.

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