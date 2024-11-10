В Раменском и Жуковском городских округах отменили опасность БПЛА

В Раменском городском округе отменили опасность атаки БПЛА. Об этом сообщили в Telegram-канале "Радар Раменское", созданном властями округа для информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера.
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