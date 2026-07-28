С начала года спрос на фильмы о вере взлетел вдвое

28 июля в России отмечается День Крещения Руси. Как рассказали "Газете.Ru" аналитики онлайн-кинотеатра "КИОН", в первом полугодии 2026 года количество зрителей фильмов о вере на "КИОН" выросло на 28%, а число просмотров — на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.