Верховный суд США решит, можно ли судить Дональда Трампа

Автор фото, Getty Images О статье Автор, Энтони Зуркер Должность, Корреспондент Би-би-си в Северной Америке Спецпрокурор Минюста США попросил Верховный суд страны срочно решить, можно ли судить Дональда Трампа за преступления, которые он предположительно совершил, когда занимал пост президента.