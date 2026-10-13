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Полковник Ходаренок: план НАТО по разгрому России не сочетается с законами стратегии

Полковник Ходаренок: план НАТО по разгрому России не сочетается с законами стратегии

 © Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press В НАТО разработали стратегию быстрого разгрома России в случае ее нападения на восточный фланг альянса, уделяя особое внимание интеграции новых оборонных технологий, таких как БЛА и искусственный интеллект.

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