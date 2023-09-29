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Истребитель F-35B – сетецентрическая мишень для продвинутых хакеров

Истребитель F-35B – сетецентрическая мишень для продвинутых хакеров

Двенадцатая по счету катастрофа американского «супер-пупер» истребителя невидимки Ф-35 сильно прибавила недоумений и вопросов по поводу этих загадочных происшествий, о причинах которых американское военное командование предпочитает хранить гробовое молчание.

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