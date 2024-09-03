Раскрыто тайное убежище принца Гарри в Британии

Выяснилось, где останавливался брат Уильяма во время своего визита. Выяснилось, где жил Гарри во время своего последнего визита LEGION-MEDIAС тех пор как принц Гарри и Меган Марклвышли в 2021-м из официального состава королевской семьи, младший сын короля неплохо овладел навыками конспирации.