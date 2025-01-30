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Хайруллин утверждает, что возможен размен территорий в грядущих переговорах с Трампом

Хайруллин утверждает, что возможен размен территорий в грядущих переговорах с Трампом

Политнавигатор Если ВС РФ в ближайшие месяц-два возьмут Красноармейск и Димитров (Покровск и Мирноград), то в грядущих с американцами переговорах по Украине будут обсуждаться конституционные границы России.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Хайруллина кто то попросил сделать такой закидон? Сначала Абрамович, теперь вот, этот Хайруллин,а как же заявленные цели СВО и загубленные за них души наших воинов?PS, да и Курская область ещё не освобождена, а Хайруллин нам вот такой расклад выложил...
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