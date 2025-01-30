Хайруллин утверждает, что возможен размен территорий в грядущих переговорах с Трампом

Александр Ляшенко

Хайруллина кто то попросил сделать такой закидон? Сначала Абрамович, теперь вот, этот Хайруллин,а как же заявленные цели СВО и загубленные за них души наших воинов?PS, да и Курская область ещё не освобождена, а Хайруллин нам вот такой расклад выложил...