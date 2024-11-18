Политолог Фельдман: Украинский конфликт выходит на высокий уровень эскалации

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман прокомментировал сообщения о том, что президент США Джо Байден разрешил ВС Украины использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии