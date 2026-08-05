"Голая" невеста и готика: модель Габриетт показала свою свадебную фотосессию в "вампирском" стиле

28-летняя модель и инфлюенсер Габриетт (настоящее имя — Габриэлла Ли Бехтель) показала в соцсетях свадебную фотосессию с 37-летним солистом группы The 1975 и бывшим бойфрендом Тейлор Свифт Мэттью Хили, за которого она вышла замуж несколько недель назад.
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