"Голая" невеста и готика: модель Габриетт показала свою свадебную фотосессию в "вампирском" стиле

28-летняя модель и инфлюенсер Габриетт (настоящее имя — Габриэлла Ли Бехтель) показала в соцсетях свадебную фотосессию с 37-летним солистом группы The 1975 и бывшим бойфрендом Тейлор Свифт Мэттью Хили, за которого она вышла замуж несколько недель назад.