Курс евро от НБУ почти достиг 47 гривен – исторический рекорд

Курс евро в Украине обновил исторический максимум, подскочив на почти 1 гривну. На 14 апреля 2025 года Национальный банк Украины установил курс евро на уровне 46,9153 грн, что на 1,0738 грн больше, чем накануне.
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