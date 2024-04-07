Ван И подчеркнул важность сотрудничества Китай-АСЕАН и Китай-Вьетнам

Наньнин, 6 апреля /Синьхуа/ -- Глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в пятницу подчеркнул необходимость непрерывного усиления строительства пограничных переходов, постоянного продвижения открытости Гуанси-Чжуанского автономного района /ГЧАР, Южный Китай/ на высоком уровне, стимулирования сотрудничества Китай-АСЕАН и содействия строительству двойной циркуляции внутреннего и международного рынков.