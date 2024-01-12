Гайки закручиваются? Новый запрет может настигнуть всех в России

Евгений Сорокин

Что такое ВЦИОМ? Гос. организация? Нет. Акции принадлежат государству, а СТАТУС какой? Попи@дели и разбежались. А Вас они обВЦИОМили? Меня - нет, моих друзей и знакомых - НЕТ! Ну и что это за шарашка? НЕхрена их слушать!