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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Гайки закручиваются? Новый запрет может настигнуть всех в России

Гайки закручиваются? Новый запрет может настигнуть всех в России

Гайки закручиваются. Большая часть жителей России якобы выступает за установление цензуры в медиа, утверждает ВЦИОМ.

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Комментарии
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Евгений Сорокин
Что такое ВЦИОМ? Гос. организация? Нет. Акции принадлежат государству, а СТАТУС какой?  Попи@дели и разбежались. А Вас они обВЦИОМили? Меня  - нет, моих друзей и знакомых - НЕТ!  Ну и что это за шарашка? НЕхрена их слушать!
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1 час.
Евгений Сорокин
Поздно!
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1 час.

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