В Ростовской области загорелся завод полиэфирного волокна. Пожар произошёл на предприятии в Шахтах. Как сообщает региональное управление МЧС, огнём охвачен цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.
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