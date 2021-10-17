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МиГ-31 сопроводил над акваторией Японского моря бомбардировщик ВВС США

МиГ-31 сопроводил над акваторией Японского моря бомбардировщик ВВС США

В воскресенье, 17 октября, истребитель МиГ-31 поднимался для сопровождения над акваторией Японского моря бомбардировщика B-1B ВВС Соединенных Штатов Америки.

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