«Подарок» к саммиту НАТО: ВС РФ прорвались в центр Нью-Йорка (Новгородского) В день начала работы юбилейного саммита НАТО российская армия преподнесла «подарок» Североатлантическому альянсу.
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«Подарок» к саммиту НАТО: ВС РФ прорвались в центр Нью-Йорка (Новгородского) В день начала работы юбилейного саммита НАТО российская армия преподнесла «подарок» Североатлантическому альянсу.
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