В Госдуме предложили запретить курение на ходу

В Госдуме хотят ввести запрет на курение на ходу. Такое предложение зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") направил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, сообщает РИА Новости.
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