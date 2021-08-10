Дрэгуцану требует от НБМ оплатить услуги адвокатов

Дорин Дрэгуцану, бывший глава Национального банка Молдовы (НБМ) в период с ноября 2009 года по март 2016 года, пытался обязать банковский орган оплатить расходы на юридическую помощь, понесенные им по уголовному делу, возбужденному прокуратурой.