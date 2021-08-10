Дрэгуцану требует от НБМ оплатить услуги адвокатов

Дорин Дрэгуцану, бывший глава Национального банка Молдовы (НБМ) в период с ноября 2009 года по март 2016 года, пытался обязать банковский орган оплатить расходы на юридическую помощь, понесенные им по уголовному делу, возбужденному прокуратурой.
Дорин Дрэгуцану, бывший глава Национального банка Молдовы (НБМ) в период с ноября 2009 года по март 2016 года, пытался обязать банковский орган оплатить расходы на юридическую помощь, понесенные им по уголовному делу, возбужденному прокуратурой.
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