Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 20,1%

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чвсатпкьл

Хватит писать уже эту хрень в угоду мировой закулисе, задолбали уже право либералы чмошники своей тупостью. (С 16 по 22 октября коронавирусную инфекцию выявили у 19 922 жителей) чем выявили хреном или редькой. (Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцинироваться не только от коронавируса, но и от гриппа:) попугаи ВОЗ американского инструмента политического влияния 😅😆🤣