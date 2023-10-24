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Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 20,1%

Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 20,1%

С 16 по 22 октября коронавирусную инфекцию выявили у 19 922 жителей России — это на 20,1% больше, чем неделей ранее.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Хватит писать уже эту хрень в угоду мировой закулисе, задолбали уже право либералы чмошники своей тупостью. (С 16 по 22 октября коронавирусную инфекцию выявили у 19 922 жителей) чем выявили хреном или редькой. (Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцинироваться не только от коронавируса, но и от гриппа:) попугаи ВОЗ американского инструмента политического влияния 😅😆🤣
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