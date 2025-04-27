Медвежий угол
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Медвежий угол

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Захар Прилепин: Наши братья из КНДР умирали за нас

Захар Прилепин: Наши братья из КНДР умирали за нас

«Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм», — наконец, официально заявил Герасимов.

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Комментарии
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людмила михайлик
Слава корейцам за дружбу и помощь,мы благодарны, а азиатов и кавказцев вон,во свояси,пригласим индусов,они нас любят,я там была и можно лечится их аюрведой
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5 час.
ВТ
Владимир Тимошков
А Крею по приказу пиндостан и блокировали и санкции вводили по приказу ЕБНа и последышей. А они помогают России!
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5 час.
Nikolay Kuchkov
Слава нашим друзьям северным корейцам и спасибо им за братскую помощь!!
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4 час.
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