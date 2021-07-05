Лео Бокерия рассказал о влиянии пандемии на кардиохирургию в России

Президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия рассказал о том, как пандемия коронавируса повлияла на работу кардиохирургических центров в России, сообщают "Известия".
Президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия рассказал о том, как пандемия коронавируса повлияла на работу кардиохирургических центров в России, сообщают "Известия".
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