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Лео Бокерия рассказал о влиянии пандемии на кардиохирургию в России

Лео Бокерия рассказал о влиянии пандемии на кардиохирургию в России

Президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия рассказал о том, как пандемия коронавируса повлияла на работу кардиохирургических центров в России, сообщают "Известия".

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