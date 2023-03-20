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AT: Россия сохранит Азовское море и большую часть Донбасса, а Украина рискует проиграть

AT: Россия сохранит Азовское море и большую часть Донбасса, а Украина рискует проиграть

Несмотря на военную помощь стран Запада, Украина рискует проиграть России в военном конфликте. К такому выводу пришли американские эксперты в результате прошедшей закрытой конференции по внешней политике.

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