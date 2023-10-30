Депутат Драпеко заявила, что поющий Цоя Галкин никому не интересен

Заслуженная артистка России, зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ("А зори здесь тихие…", "Одиноким предоставляется общежитие") высказалась о шоумене Максиме Галкине, в репертуар своих концертов за границей добавившем песни Юрия Шатунова и Виктора Цоя.
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