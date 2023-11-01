Страна и люди
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Страна и люди

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CNN: минимум 80 человек погибли при повторном ударе Израиля по лагерю в Джабалии

CNN: минимум 80 человек погибли при повторном ударе Израиля по лагерю в Джабалии

В результате нового авиаудара Израиля по лагерю беженцев Джабалия в Газе в среду погибли по меньшей мере 80 человек, сообщает CNN со ссылкой на директора индонезийской больницы в секторе Газа Атефа Аль Калута.

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