WP: Трамп намерен более чем вдвое урезать помощь развивающимся странам

Администрация Дональда Трампа планирует к 2030 году существенно — более чем в два раза — уменьшить объем бюджетных ассигнований на медицинские программы в развивающихся странах.
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