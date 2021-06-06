Иван Грозный - освободитель и собиратель земель.

Альтернативная История Не перестаю удивляться, как все-таки причудлива наша официальная история! При Петре Первом, потери населения России составили 20% (чудовищная цифра!), наверное за это наши официальные историки уважительно величают его "царь-реформатор" Екатерина Вторая от него не сильно далеко ушла: мужа убила, довела страну до страшной экономической разрухи, при дворе устроила дикий разврат, сколько солдат почем зря погубила, людей померло, а все официальные историки ее только Великой называют - не иначе! Я уже не говорю о разных "забугорных" правителях, там понятно - чего бы они не творили, как не изгалялись над подданными, все у них по делу и с неслыханным гуманизмом! Царь Иоанн Грозный А вот чем Иван Четвертый (Грозный) не угодил - никто нам добром не объясняет, твердят на все вопросы и доводы: "тиран, душегуб, кровавый убийца" и начинают злиться когда их просят обосновать.