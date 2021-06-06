Тайная доктрина

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Иван Грозный - освободитель и собиратель земель.

Иван Грозный - освободитель и собиратель земель.

Альтернативная История Не перестаю удивляться, как все-таки причудлива наша официальная история! При Петре Первом, потери населения России составили 20% (чудовищная цифра!), наверное за это наши официальные историки уважительно величают его "царь-реформатор" Екатерина Вторая от него не сильно далеко ушла: мужа убила, довела страну до страшной экономической разрухи, при дворе устроила дикий разврат, сколько солдат почем зря погубила, людей померло, а все официальные историки ее только Великой называют - не иначе! Я уже не говорю о разных "забугорных" правителях, там понятно - чего бы они не творили, как не изгалялись над подданными, все у них по делу и с неслыханным гуманизмом! Царь Иоанн Грозный А вот чем Иван Четвертый (Грозный) не угодил - никто нам добром не объясняет, твердят на все вопросы и доводы: "тиран, душегуб, кровавый убийца" и начинают злиться когда их просят обосновать.

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Михаил Бутов
--- Последним из династии Рюриковичей отстранён боярами от власти в 1610 году царь Василий IV Шуйский. --- Нет доказательств (никаких) того, что Иван IV убил своего сына, но также нет доказательств (никаких) того, что он его не убивал. --- грамотных "один из 50" и это после присоединения сибирских народов? Сомнительно. Откуда такая информация? Объективно разных учебных заведений при Екатерине II было больше. Первый "Устав народным училищам" принят при Екатерине. "Руководство учителям перваго и втораго классов народных училищ Российской империи" принято при Екатерине. --- Государственный Флот Иван IV так и не создал. Под предводительством датского (не голландского) капера была создана всего одна эскадра судов , которая вскоре частично была потоплена, а остальные превратились в пиратов на Балтике.
Юрий Ильинов
Информационная война Запада против Востока была развязана именно при Иване Грозном. Она продолжается до сих пор, нынче против Путина и Лукашенко.
Михаил Бутов
В этом что, имеется заслуга царя Ивана IV Васильевича?
Юрий Ильинов
Запад смеялся над Хрущёвым и Ельциным. А Каддафи им стал поперёк горла.
Юрий Ильинов
Мир Огненный ч.2, 403 Некоторые люди идут в будущее с полным доверием. Откуда же может черпаться такое несломимое доверие? Прежде всего, от общения с Иерархией. Но явление понимания Светил также укрепляет сознание. Кроме того, есть еще третье обстоятельство, которое имеет немалое значение. Конечно, три Мира существуют в полном сотрудничестве. Утверждение многих земных начал происходит в Высших Мирах. Вы знаете о терафимах земных, также могут быть терафимы Тонкого и Огненного Мира. Нередко целые построения, прежде земного осуществления, создавались в Высших Мирах. Можно читать в древних Заветах о Небесных Городах, именно, они строятся в действительности на различных сферах, и тем создается магнетическое притяжение. Часто люди не подозревают, что их терафимы живут уже в разных образах. Иногда ясновидящие усматривают такие действительные изображения и ошибочно переносят увиденное на земной план, тогда как земное отражение состоится позже. Но одно ощущение несомненно, именно существование таких терафимов, оно укрепляет сознание человека. Может быть, некоторые города уже существуют и в них живут названные люди? Можно идти в будущее так же уверенно, как бы очертания города были перед земным взором.
Юрий Ильинов
=0=0=
alla сираева
Автор,желаете в обход РПЦ к лику святых причислить мародера,тирана,разорителя ( а не собирателя земель русских),с опричным войском 40 дней убивавшего Новгород -форпост Руси на Севере.?...Позорное поражение в Ливонской войне,уничтоженная экономика и как следствие -МОЯ ВЕЛИКАЯ РОССИЯ в кровавой пучине Смутного времени...КОМУ ВЫГОДЕН и КАКОВА ЦЕЛЬ ПОДОБНОГО ВБРОСА в ИНФОПОЛЕ...? Автор,учите ИСТОРИЮ...
Юрий Ильинов
А Вы верите в историю? В большинстве стран уверены, что СССР воевало вместе с Гитлером против Запада. Во вновь образованных государствах от СССР написали новую историю. Сколько времени надо, чтобы перевернуть историю? Кому выгодно, чтобы наши руководители выглядели извергами: Иван Грозный, Сталин, Путин, Лукашенко?
Юрий Ильинов
Голь Галтан — перекатывание новорожденного в лепестках дамасской розы. Голь Галтан — это одна из древних и прекрасных традиций Ирана, распространённая в различных районах города Дамгана.
Юрий Ильинов
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