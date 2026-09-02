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Аргументы и Факты

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Появились кадры прибытия Владимира Путина во Владивосток

Появились кадры прибытия Владимира Путина во Владивосток

Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, кадры его прибытия показали журналисты.На ролике можно увидеть, как российский лидер спускается по трапу самолёта.

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