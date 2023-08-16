Военное обозрение

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Новая модификация «Краснополя»: производство начато и будет ускоряться

Новая модификация «Краснополя»: производство начато и будет ускоряться

Комплекс "Краснополь-М2" на выставке. Представлены управляемый снаряд, целеуказатель-дальномер и другие средства.

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