Вчерашняя перепалка Трампа с Зеленским стала главной темой для западных СМИ в субботу: USA Today: Без костюма, без обеда, без уважения.
Как мировые СМИ комментируют скандал на переговорах США и Украины
Комментарии
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Eduard
Причем футболки именно "зеленые" явно под свою фамилию косит"Зеленский"!
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20 час.
Eduard
Трамп своеобразный но не холуй как большинство из "демократии",это нищеброды выполняющие чужие заказы! Зеленский пример взяточника!
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20 час.
Вадим Лебедев
Да- он прагматичный бизнесмен - и все это знают.
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19 час.
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