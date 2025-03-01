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Как мировые СМИ комментируют скандал на переговорах США и Украины

Как мировые СМИ комментируют скандал на переговорах США и Украины

Вчерашняя перепалка Трампа с Зеленским стала главной темой для западных СМИ в субботу: USA Today: Без костюма, без обеда, без уважения.

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Комментарии
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Eduard
Причем футболки именно &quot;зеленые&quot; явно под свою фамилию косит&quot;Зеленский&quot;!
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20 час.
Eduard
Трамп своеобразный но не холуй как большинство из &quot;демократии&quot;,это нищеброды выполняющие чужие заказы! Зеленский пример взяточника!
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20 час.
Вадим Лебедев
Да- он прагматичный бизнесмен - и все это знают.
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19 час.
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