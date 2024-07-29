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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Масалитин о Барко: «Очень хорошо смотрится, похож на мини‑футболиста. Файзуллаев и Вера – такого же плана: дриблинг, отличная работа с мячом» 

Хавбек забил гол со штрафного в дебютном матче за «Спартак» против «Химок» (3:1) в Мир РПЛ. Рост аргентинца — 167 см.

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