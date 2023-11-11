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Парламентская газета

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Онищенко рассказал о дополнительной пользе прививок от гриппа

Онищенко рассказал о дополнительной пользе прививок от гриппа

Чтобы снизить риски заболеть COVID-19, нужно привиться от гриппа. Об этом «Парламентской газете» сказал заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, бывший депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

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