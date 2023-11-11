Онищенко рассказал о дополнительной пользе прививок от гриппа

Чтобы снизить риски заболеть COVID-19, нужно привиться от гриппа. Об этом «Парламентской газете» сказал заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, бывший депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии