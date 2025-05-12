Как созерцание красоты искусства меняет наше мышление

Новое исследование, проведенное в Кембриджском университете (University of Cambridge), показало, что активное взаимодействие с художественной красотой улучшает абстрактное мышление и помогает людям увидеть более широкую картину.
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