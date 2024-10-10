Алаудинов: в рядах ВСУ в Курской области началась паника

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России, генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины на Курском направлении находятся в замешательстве и панике.
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