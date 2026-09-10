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Русские дроны выбивают всю беспилотную технику доставки – командир ВСУ о логистике в Дружковке

Русские дроны выбивают всю беспилотную технику доставки – командир ВСУ о логистике в Дружковке

ВС РФ держит подходы к Славянско-Краматорской агломерации под плотным огневым контролем, выпуская в день до 200 дронов.

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