ИА Регнум
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ИА Регнум

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Метеоролог Позднякова: в Москве комфортная погода сохранится до 15 сентября

Метеоролог Позднякова: в Москве комфортная погода сохранится до 15 сентября

В Москве с 15 сентября начнутся дожди, из-за чего станет холоднее в дневное и ночное время. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

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