«Милан» и защитник «Монако» Балло-Туре подпишут 4-летний контракт

Левый защитник «Монако» Фоде Балло-Туре близок к переходу в «Милан». Накануне 24-летний игрок сборной Сенегала прошел в итальянском клубе медосмотр, который был перенесен с утра на вторую половину дня.
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