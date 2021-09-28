Первый китайский супермаркет откроется в октябре на Лиговском проспекте

В Северной столице появится первый китайский супермаркет, пишет газета «Петербургский дневник». Как рассказал президент Китайского общества в Петербурге Чэнь Чжиган, магазин заработает на первом этаже бывшего клуба «Метро» на Лиговском проспекте.