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Первый китайский супермаркет откроется в октябре на Лиговском проспекте

Первый китайский супермаркет откроется в октябре на Лиговском проспекте

В Северной столице появится первый китайский супермаркет, пишет газета «Петербургский дневник». Как рассказал президент Китайского общества в Петербурге Чэнь Чжиган, магазин заработает на первом этаже бывшего клуба «Метро» на Лиговском проспекте.

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