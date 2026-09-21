Российская криптоиндустрия начнет работать легально до конца 2026 года

До конца октября 2026 года должны принять основные акты Первый заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин заявил, что российская криптоиндустрия в легальном поле начнет функционировать до конца 2026 года.
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