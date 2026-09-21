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Российская криптоиндустрия начнет работать легально до конца 2026 года

Российская криптоиндустрия начнет работать легально до конца 2026 года

До конца октября 2026 года должны принять основные акты Первый заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин заявил, что российская криптоиндустрия в легальном поле начнет функционировать до конца 2026 года.

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