Поздравление с Днём осеннего равноденствия: короткие стихи и проза

23 сентября в 2026 году отмечается День осеннего равноденствия. Публикуем короткие поздравления в стихах и прозе на День осеннего равноденствия.
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