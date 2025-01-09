Пушилин: Курахово по своей значимости для ВСУ сопоставим с Авдеевкой и Угледаром

Укрепленный район, созданный в городе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), по своей значимости для линии обороны украинских войск сопоставим с аналогичными сооружениями в населенных пунктах Угледар и Авдеевка.
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