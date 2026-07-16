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Газета.ру

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Гинеколог Митрелис: мокрый купальник способствует размножению микроорганизмов

Гинеколог Митрелис: мокрый купальник способствует размножению микроорганизмов

Дискомфорт в интимной зоне может появиться после купания в море или бассейне, длительного ношения мокрого купальника, резкой смены климата и перелета в том случае, если в микрофлоре уже есть условно-патогенные микроорганизмы.

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