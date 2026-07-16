Гинеколог Митрелис: мокрый купальник способствует размножению микроорганизмов

Дискомфорт в интимной зоне может появиться после купания в море или бассейне, длительного ношения мокрого купальника, резкой смены климата и перелета в том случае, если в микрофлоре уже есть условно-патогенные микроорганизмы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии