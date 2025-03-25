Два пункта пропуска сделают на Алтае, чтобы иностранцы "заезжали в великую страну"

На восстановление пунктов в Славгороде и Локтевском районе направят около 370 миллионов рублей Два международных автомобильных пункта пропуска восстановят в Алтайском крае на границе с Республикой Казахстан.
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