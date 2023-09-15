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Сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю оказали помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии

В вечернее время, возвращаясь домой со службы на личном автомобиле, заместитель начальника отдела – начальник отделения (отделения обеспечения вещевым имуществом) отдела обеспечения хозяйственным и вещевым имуществом ФКУ «ЦХ и СО УМВД России по Хабаровскому краю» подполковник внутренней службы Илья Ничкасов и его супруга старший юрисконсульт правового управления УМВД России по Хабаровскому краю майор внутренней службы Виктория Ничкасова заметили на трасе задымление.

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