Сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю оказали помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии

В вечернее время, возвращаясь домой со службы на личном автомобиле, заместитель начальника отдела – начальник отделения (отделения обеспечения вещевым имуществом) отдела обеспечения хозяйственным и вещевым имуществом ФКУ «ЦХ и СО УМВД России по Хабаровскому краю» подполковник внутренней службы Илья Ничкасов и его супруга старший юрисконсульт правового управления УМВД России по Хабаровскому краю майор внутренней службы Виктория Ничкасова заметили на трасе задымление.
Популярные статьи
- Российские военнослужащие продолжают поражать живую силу и технику ВСУ в ходе проведения СВО
- В МВД Северной Осетии поступило письмо с благодарностью от жителя г. Москва в адрес сотрудников патрульно-постовой службы Алагирского района
- Расчеты ЗРК «Тор-М1» ЗВО поражают воздушные цели на Купянском направлении в зоне СВО
Свежие комментарии