Сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю оказали помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии

В вечернее время, возвращаясь домой со службы на личном автомобиле, заместитель начальника отдела – начальник отделения (отделения обеспечения вещевым имуществом) отдела обеспечения хозяйственным и вещевым имуществом ФКУ «ЦХ и СО УМВД России по Хабаровскому краю» подполковник внутренней службы Илья Ничкасов и его супруга старший юрисконсульт правового управления УМВД России по Хабаровскому краю майор внутренней службы Виктория Ничкасова заметили на трасе задымление.