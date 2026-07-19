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Безумный матч на 10 голов: Англия сокрушила Францию и переписала историю чемпионатов мира

Безумный матч на 10 голов: Англия сокрушила Францию и переписала историю чемпионатов мира

Англия разгромила Францию в результативном матче и впервые за 60 лет взяла медаль чемпионата мира Сборная Англии обыграла команду Франции со счетом 6:4 и впервые с 1966 года стала призером чемпионата мира.

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