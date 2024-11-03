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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье.• Симферополь: +9°, ясно• Севастополь: +10°, малооблачно• Ялта: +11°, ясно• Алушта: +11°, ясно• Евпатория: +10°, ясно• Саки: +9°, ясно• Бахчисарай: +8°, ясно• Джанкой: +9°, ясно• Судак: +9°, ясно• Феодосия: +9°, ясно• Керчь: +8°, об.

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