Прогноз погоды в Крыму на воскресенье.• Симферополь: +9°, ясно• Севастополь: +10°, малооблачно• Ялта: +11°, ясно• Алушта: +11°, ясно• Евпатория: +10°, ясно• Саки: +9°, ясно• Бахчисарай: +8°, ясно• Джанкой: +9°, ясно• Судак: +9°, ясно• Феодосия: +9°, ясно• Керчь: +8°, об.
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